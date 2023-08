Oberts al trànsit el carrer i la plaça Hospital, que es van tancar el juny per les obres al carrer Sant Andreu

Aquest divendres al migdia s'de vehicles lai als, fet que comportarà que també es restableixin leshabituals a la plaça Hospital i al carrer Remei de Dalt. La zona es va tancar al trànsit a principis de juny amb motiu de les obres de millora i ampliació de la urbanització del, que és previst que puguin quedar enllestides a finals de setembre.Així, el carrer Sant Andreu es mantindrà tallat, entre la plaça Hospital i la plaça dels Drets, de manera que els vehicles que circulin pel carrer Hospital es desviaran per plaça Hospital i carrer Remei de Dalt en direcció a laLes obres al carrer Sant Andreu es van iniciar el març. Tenen un cost de 251.190,27 euros i es fan sobre una superfície de 592 metres quadrats. L'actuació, que té uns 90 anys. Es passarà d'un carrer amb voreres estretes a un vial enque donaràper sobre el vehicle rodat, creant un carrer 100% accessible i inclusiu que permetrà relligar i unir tota l'illa de vianants, des de lafins a lai la plaça del Remei.En aquest sentit, els treballs donen resposta a unaveïnal per millorar la mobilitat de la zona, que és molt utilitzada també per les persones usuàries de l'i del, moltes d'elles persones grans o amb mobilitat reduïda.El projecte -que també inclou la millora d'un tram deli d'un tram de la plaça de l'Hospital- respon als criteris d'ordenació definits per a tot eli, específicament, per a l'àmbit delsals antics closos de muralles. Així, segueix la línia de les intervencions realitzades els darrers anys als carrer Sobrerroca, Serarols, Baixada del Pòpul, plaça Major, passatge Amics, plaça del Carme, plaça Hospital, Joc de Pilota o Baixada dels Drets.