El pregó de la Festa Major de Sallent estarà protagonitzat pel Centre Ocupacional d'Ampans

Elés el gest d'obertura d'una de les festes més esperades pels sallentins, la Festa Major de Sallent, que s'inicia els dies previs a la Diada Nacional de Catalunya ; enguany del 8 a l'11 de setembre. Aquest acte se cedeix a aquelles persones, entitats o organismes que tenen unaamb el municipi i que hi participen activament.Enguany, elde Sallent ha estat l'escollit per fer-ho. Ara fa sis anys que es va instal·lar a Sallent, al centre de la vila, i va convertir-se en un espai de trobada pels usuaris que volen viure de manera proactiva el seu dia a dia. La seva especialitat és, i és amb aquest material que han col·laborat amb vàries entitats, a banda de construirA més a més d'aquesta tasca, des del centre s'ofereixen activitats de tota mena per poder compartir i aprendre amb amics, amigues o família, juntament amb les col·laboracions que es fan amb entitats del municipi i amb veïns de Sallent amb la clara intenció d', que és molt important per a tots els integrants del grup.Justament aquesta és una de les tasques de la, el fet d'acompanyar i ajudar les persones amba poder desenvolupar-se com a ciutadans de ple dret i fomentar les seves capacitats. La fundació té una trajectòria de prop de 60 anys, els complirà el 2025, i ja ha impulsat noutot acompanyant prop de 400 persones.D'aquesta manera, l'Ajuntament de Sallent vol agrair la tasca de la Fundació i a totes aquelles persones que "posen el cor i l'ànima" per fer possible una. Com no podia ser d'altra manera, el protagonisme del pregó serà per als usuaris, que prendran el micròfon per fer sentir la seva veu i que acabaran amb unmolt especial que porta per títol Junts fem comunitat.