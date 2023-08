Aquests són els plats típics del Bages que més ens representen

Ignasi Domènec, "el Pompeu Fabra de la cuina catalana"

La cuina de menuts

Plats tradicionals de pagès

Elés una comarca molt rica en, però a diferència d'altres terres del país, no té un, unque sobresurti sobre la resta, com podrien ser els calçots, les gambes o les anxoves. El xef del restaurantde Sallent,, recorda que fa més de vint anys "es va fer un estudi per determinar algun producte de la zona que destaqués sobre la resta per a, però no es va aconseguir".De fet, d'aquella experiència en va sortir el, que no ha deixat de promocionar, des de llavors, els productes de proximitat del Bages. El Rebost del Bages, juntament a altres plataformes i entitats com leso, des de l'administració,, han regulat producte, receptari i establiments amb criteris objectius per acotar allò intrínsec del Bages pel que fa a laDe totes maneres, Sala considera que hi ha una sèrie de plats que si bé alguns es poden trobar a, són específicament bagencs o, en el seu defecte, s'hi cuinen des de fa segles. El xef sallentí proposa dividir el receptari bagenc en tres eixos:, lai elsNani Sala proposa un primer eix amb l'Ignasi Domènec, que va agrupar un amplique ha servit per recuperar molts dels plats que s'havien cuinat històricament al país, "i també al Bages". Sala, que no dubta en batejar Domènec com "el", destaca entre les seves receptes el, el, el, els, el, les, o la tradicionalque, evidentment, és universal.Un altre dels eixos de la cuina tradicional bagenca, "però que en aquest cas pràcticament s'ha perdut per una, que no pas nutritiva" és la cuina de menuts. "Al Bages es cuinaven molt elsa pagès des de sempre", apunta Sala. Entre els productes que es guisaven amb menuts hi han els, actualment encara molt cuinats, el, la, o elFinalment, el xef del Mas de la Sala apunta altres plats que, tot i no ser específics del Bages, tenen unaa lesde la comarca. Aquí hi ha el bacallà a la manresana que ja apuntava Ignasi Domènec, però també l', "millor amb". Sala també apunta l'. "La denominació d'origen de les mongetes del ganxet se la van quedar al Vallès, però al Bages es feienamb aquest tipus de mongeta des de molt abans", reivindica.També va passar el mateix amb ela la Cerdanya, lamenta Sala. "Poca col es cull a la Cerdanya i gairebé tota la que cuinen, però van saber vendre-ho", explica. Per això reivindica com a plat bagenc el, "a poder ser manresana", ambAltres plats tradicionals de les masies de la comarca serien l', la, el, o elSón receptes totes elles fàcils de buscar a internet. Però mentrestant també es poden consultar, tot seguit, les receptes que els xefs del Bages i el Moianès van proposar a la seccióde