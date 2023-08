Fonollosa obre la licitació per a les obres de millora de l'Escola

L'ha obert el període de licitació perquè les empreses constructores puguin presentar les seves ofertes al concurs públic per a les obres de l'. El termini màxim per presentar les ofertes és el 21 de setembre.El projecte de l'estudi d'arquitectura depermetrà tenir una escola pràcticament nova, ja que es. Així mateix, el projecte contempla. L'import d'aquesta primera fase de les obres serà de 2.925.116,32 euros amb l'IVA inclòs.Aquesta actuació genera "una gran il·lusió i interès" en la comunitat educativa del municipi perquè aquesta serài significarà una gran millora per a alumnes, mestres i famílies.