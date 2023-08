L'Ajuntament de Manresa destina 120.000 euros a la creació i competitivitat d'empreses i comerç

Des d'aquest dimarts, i al llarg d'aquesta setmana, quedaran oberts els terminis deamb l'objectiu dea la ciutat i al, de fomentar la seva consolidació i de contribuir a l'estalvi i a l'dels seus projectes.El primer ajut és una novetat d'enguany i està enfocat a l'adopció dei eficiència energètica. El poden sol·licitar activitats de comerç i serveis que situats eno a peu de carrer. L'import de laés d'un mínim de 500 euros i d'un màxim de 1.000 euros, amb una inversió mínima de 500 euros. El ventall de despeses subvencionables és ampli i contempla actuacions que contribueixin a lai a l'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent, com per exemple la instal·lació deo de sistemes de, entre altres. L'Ajuntament destina a aquest ajut 30.000 euros. L'atorgament serà perfins a esgotar el pressupost. Tota la documentació és en aquest enllaç La segona subvenció correspon a la convocatòria anual d'ajuts destinats a fomentar l', amb una dotació de 25.000 euros. L'objectiu és incentivar l'allotjament de novesa partir de subvencions destinades a lesde locals desocupats. Amb aquesta línia també es vol donar suport alde negocis ja existents per causa de jubilació o altres situacions, per tal d'evitar el seu tancament. Els ajuts tindran un topall de 3.000 euros en funció de la tipologia del projecte i de la línia d'ajut per la qual s'opti de les tres que s'han convocat. La resolució d'atorgament serà peren funció dels barems que es troben a les bases. Tota la documentació és en aquest enllaç Finalment, la tercera subvenció fa referència a la concessió deper afavorir la creació, consolidació i modernització d'empreses a Manresa, un ajut queamb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials. Aquesta nova edició manté les dues línies que hi havia actives fins ara i n'incorpora una de nova.Així, es manté la primera línia destinada a la, per a persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d'un negoci a la ciutat, i es manté també la segona línia, destinada aque suposin una ampliació o millora de la capacitat comercial o productiva, incloent-hi reformes del punt de venda, sempre que la intervenció incideixi en el procés de consolidació i destinades a empreses constituïdes amb menys de cinc anys d'activitat.I s'afegeix una tercera línia, destinada exclusivament alamb més de cinc anys d'activitat que hagin de realitzar o hagin realitzat inversions per obres deon s'allotgi l'activitat. Aquesta línia permetrà finançar despeses d'eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, façanes o ampliacions, entre altres.Els microcrèdits tenen un, amb una devolució màxima de quatre anys. Els ajuts poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió o despesa, en totes les línies i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes. L'import total que es destina als microcrèdits és de 65.000 euros. El procediment d'atorgament és via, com s'indica en les bases. Tota la documentació és en aquest enllaç