El CE Manresa llança una nova campanya de socis per superar els 720 de la temporada passada

"Qui s'atura va enrere". És per això que elha fet pública la nova campanya de socis amb un original vídeo protagonitzat pel delegat, al club des de fa 44 anys. La campanya neix per animar elsdel club de cara a la temporada 2023-24 i superar els 720 de la temporada passada, que ja van ser rècord des que el club és alEn el video penjat a les xarxes socials de l'entitat, Sánchezperquè está plenament satisfet dels darrers èxits de l'equip. Però jugadors (), l'afició i nens i nenes de la base, el convencen per a continuar. El video es va enregistrar a inicis d'estiu alde l'expresident Manel Sánchez i l'ha fet la productora manresanaEl CE Manresa continua apostant per lesi els. Les últimes temporades ha fet diverses campanyes per incrementar el nombre de socis fins els 720 actuals:(2020-21),(2021-22),(2022-23). Ara arribaEl portaveu de la junta del CE Manresa,, ha manifestat que "el gran objectiu és superar el rècord actual de socis al Congost. La campanya il·lustra el sentiment de continuar competint amb els. És la nostra manera de fer. Ens agradaria que aquesta filosofia, aquest modus operandi, aquest repte de creixement constant, perduri al club".Lesvan dels 20 euros als 85, sense seient. I dels 50 als 110, amb seient. Totes elles permetran disposar d'un 50% de descompte per a la. Els menors de 14 anys i jugadors i jugadores de la base tenen l'entrada gratis. El club també ofereix la possibilitat de fer-se "" que inclou ja els partits de Copa. Per Sòria, "un cop més, el CE Manresa aposta per omplir l'estadi amb la taula dede tot l'estat espanyol a Segona RFEF".Les persones interessades es poden fer socis a lesdurant els partits de pretemporada o per internet a la web i xarxes del CE Manresa