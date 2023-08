Quants contenidors de brossa i reciclatge hi ha a Manresa?

Un dels principals reptes dei de tot el país és elque es genera a casa i a les empreses. És per un tema de, sobretot, però també perquè lesi exigiran ben aviat un alt percentatge de triatge que aquell municipi que no el compleixi serà sancionat, o veurà, fet que afectarà a tota la població.A Manresa, al llarg d'aquest 2023 i principis de 2024 s'ha de desplegar el sistema de recollida conegut amb el nom popular de. Afectarà principalment els contenidors dei d', que és la fracció que menys es recicla actualment. El, eli eles mantindran com fins ara.El sistema consistirà en tenir els contenidors tancats, que només s'obriran amb una, però el de rebuig només es podrà fer servir un dia a la setmana, mentre que al des'hi podrà abocar sempre que es vulgui. Aquesta estratègia pretén que el ciutadàa casa i en faci el. Qui no ho faci i usi la bossa de rebuig per a tot, es trobarà que en una setmana les pudors podran ser intenses degut a la descomposició dels aliments.Mentrestant, però, la ciutat continua amb elsd'obertura lliure. Però quants contenidors hi ha a Manresa en total? La xifra és molt més gran del que pugui semblar a priori: 2.248 entre totes les fraccions, o el que és el mateix,de la ciutat.Evidentment, el de rebuig, el gris, és el que té més presència als carrers i places, amb 666. El segueixen els d'orgànica, amb 582; el d'envasos, amb 478; i ja a una certa distància, els de paper i de vidre, amb 254 i 252, i finalment, també hi ha 15 contenidors per a