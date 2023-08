«La Razón» s'empassa una «fake» i atribueix a ara i Manresa un vídeo gravat a Cornellà fa dos anys

Què vol dir això? Això no rebaixa el problema!

Aquesta notícia no voldrà pas dir subtilment que a Manresa no passa res, suposo? perquè en passen de coses d'aquestes i moltes, malgrat alguns (un "senyo"r periodista i l'Ajuntament) digueu que només és una sensació el tema de la inseguretat, tractant-nos de tontos: quan t'hagin tret el ganivet, ocupat la casa, o pres el bolso de la mare tirant-la per terra, llavors potser sí que direu que hi ha algun problema. Això passa CADA DIA a diversa gent de la ciutat!!!