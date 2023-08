Sallent presenta la programació de la Festa Major que se celebrarà del 8 a l'11 de setembre

escalfa motors per una nova edició de Festa Major que ve carregada de música, cultura popular, activitats esportives, gastronomia i molt més per tal de fer d'aquests dies un espai de trobada i diversió entre els veïns del municipi i de la comarca.L'alcaldeha volgut destacar la varietat d'activitats d'enguany, ja que "la nostra voluntat és oferir una Festa Major integradora, pensada per a tots els públics, on el conjunt de la ciutadania pugui participar i gaudir al màxim".Aquest any es repeteix la, que serà del 31 d'agost al 3 de setembre. Hi destaca la competició de canoes, que celebra la desena edició, així com un concurs de paelles o la rumba del grup santjoanencA més, després de l'èxit de la passada edició, s'ha decidit repetir el format de dos espais paral·lels per ubicar els concerts, la plaça Sant Antoni Maria Claret i la Torre del Gas. A la plaça Sant Antoni Maria Claret actuarà l'(divendres 8), l'(dissabte 9) i l'(diumenge 11). A la Torre del Gas, el popular(divendres 8) i l'(dissabte 9), una de les últimes oportunitats per veure-la, ja que el grup celebra la seva gira de comiat.Gràcies a la participació de les entitats del poble, Sallent pot comptar també amb programació amb segell sallentí, com els concerts de lao el grup de gòspel, ambdós el dilluns 11 de setembre.Finalment, eld'enguany tindrà uns convidats molt especials, els usuaris del Centre Ocupacional d'de Sallent, ja que el consistori vol agrair la tasca de la fundació i de totes aquelles persones que posen el cor i l'ànima per fer possible una societat més inclusiva i solidària.