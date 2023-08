Un CE Manresa fos cau als penals contra el Sant Andreu a la final del Torneig d'Històrics (1‑1)

Elha acabat aquesta setmana fos de forces a la segona part de la final delque aquest diumenge ha disputat contra lai que ha perdut a ladesprés que el partit finalitzés 1-1. Ha estat un cansament físic, però sobretot mental. Els del Bages han completat un, però a la sortida de la pilota faltava aquella espurna que dona continuïtat al joc quan estàs fresc.Després d'una bona primera part, els homes dehan cedit tota la pilota i el terreny als barcelonins, que han dominat els 45 minuts de la segona part, davant ladels manresans. Mostra dels estralls d'aquesta acumulació de minuts és que els dos millors jugadors de la semifinal,, ni s'han vestit de curt per molèsties.Els blanc-i-vermells han jugat aquest diumenge el seu, el. Després dels dos períodes de la fase de grups de dilluns del propi torneig, el partit de la Copa Catalunya contra el Reus de dijous i la semifinal de dissabte contra el Cerdanyola , el CE Manresa afrontava la sevadel Torneig d'Històrics, amba les cames i també, amb unaque els quatri-barrats -que a la final han jugat de blau.Des del primer minut de partit, els de Corominas hanal Sant Andreu, però han jugat al. Fins i tot en alguns moments, s'hani han triangulat arraconant l'equip contrari a la seva porta. Així ha estat com, entre les moltes aproximacions contràries, al minut 23, una pilota tallada en atac ha arribat aals tres quarts, s'ha convertit en gol. Ha conduït la pilota, ha retallat un defensa a la frontal i ha tret unEl gol blanc-i-vermell arribava després de diverses, la majoria protagonitzades per un insistent, tot i que la més clara, just a la jugada anterior al gol, havia estat de l'exmanresà, que havia xutat des de fora l'àrea a la creueta de-que ha defensat la porteria manresana a la primera part. Precisament ha estat el mateix Vázquez i el mateix Paredes qui han protagonitzat lesdel període. En la primera, el porter manresà hadavant el davanter quan es trobava sol davant seu, i ha enviat la pilota a córner. En el córner, però, Paredes s'ha revenjat aconseguint la igualada amb una rematada de cap.A la segona part, el Sant Andreu ha intensificat el domini fins al punt que ha estat uncontra la porteria d', que ha entrat al descans. Semblava que només era qüestió de temps que els barcelonins s'emportessin la victòria, no tant per la claredat de les seves ocasions, sinó pell'esquadra del Congost. Però si una lectura positiva se'n pot treure d'aquest segon període és que el CE Manresa manté intacta la seva capacitat deque tant bons resultats li va donar en els moments més severs de la temporada passada. Els contraris han entratd'Hurtado i sempre hi havia una cama o un cap defensiu que s'anticipava al remat, i quan no, el porter, que resolia la jugada.Només la velocitat i potència d', que ha entrat a la recta final del partit, han descongestionat la defensa manresana, i fins i tot ha pogut donar la sorpresa, vist el que es veia, quan ha habilitatsol davant el porter, però el xut li ha marxat alt. Unaen temps afegit del Sant andreu que ha xutat fora, ha completat el temps reglamentari.A la tanda de penals,han errat per part manresana mentre que els de Sant Andreu ho anotaven tot per aixecar el que és el seu cinquè Torneig d'Històrics. Com a anècdota, el penal definitiu dels barcelonins l'ha anotat l'altre exmanresà del Sant Andreu:Al final del torneig, Enric Baquero s'ha emportat el premi al