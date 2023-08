Les 18 paraules particulars del parlar manresà que uses sense saber-ho

Del racó a la torreta passant pel melic

i ales parla el, però tant la ciutat com alguns pobles de la comarca, i per extensió deli el, usen paraules que són pròpies o gairebé, incloses algunes expressions que o no estan recollides al(DIEC), o ho estan, però no per al significat que li donem a Manresa. Algunes sí que hi són, però no són l'opció principal per a referir-s'hi.Hi ha pocs estudis fets sobre el tema. El més recent seria la miscel·lània Aspectes de la llengua catalana al Bages, que elvan editar l’any 1997, amb treballs de. N'hi ha d'anteriors, però ja hauríem de remuntar-nos a la, amb alguns dels mots que ja s'han perdut. Aquest article s'ha basat en el que va publicar la revista El Pou el mes de juliol de 2020 Amb lade la llengua durant la dècada dels vuitanta, algunes d'aquestes particularitats s'han llimat, però la majoria continuen molt actives, fins i tot en. Això no vol dir que sempre s'usi el lèxic propi. Aquestes paraules acostumen a usar-se, moltes vegades, en paral·lel a la forma normativa.Si una paraula és el paradigma d'aquestamanresana és torreta per referir-se alde les plantes, però n'hi ha moltes més. El racó per assenyalar les, o el melic -al DIEC fa pocs anys- per fer el mateix amb el, en són dues més. Entre els substantius també destaca la postada per parlar d'un, la senalla com a, els basquets a l'hora de parlar de, o el simpàtic pipiripip per referir-se a lesNo en tot som tan originals els manresans, però. Algunes de les particularitats més nostrades serien petites variacions sobre la forma reglada. A molts punts del Bages diem tenca la porta en comptes de, pronunciem el més amb l', usem el punxir pel normatiu, fem el singular deamb nuc, parlem de tiraranya i no ho fem tant de, o transformem elen vímec.Els girs manresans més populars no acaben aquí, però. Pleguem de terra una cosa en comptes de; piquem per; deixem passeres al trepitjar i no; nola roba sinó que la balaiem, o ens acotem perLa llista no s'acaba aquí, i s'allargaria molt més si hi afegíssimo, sobretot, a-encara més, si són silvestres. Totes elles són paraules particulars de Manresa i de municipis de la regió central. Això no vol dir que, puntualment, alguna d'elles no es faci servir en altres indrets, però cap, encara que en alguns casos es faci estrany,arreu dels Països Catalans.I per a la canalla, el cuc amagar que usem a l'hora de jugar seriasi fossim a qualsevol altre punt dels Països Catalans.