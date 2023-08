Els penals fan justícia amb el CE Manresa, que torna a la final del Torneig d'Històrics (2‑2)

En aquesta ocasió, la tanda de penals ha estat favorable al, que jugarà per segona pretemporada consecutiva la final deldesprés que en la passada edició fos derrotat al partit decisiu pel. Els blanc-i-vermells han disputat un partit seriós contra unque ha anat sempre davant en el marcador, però que, per joc, no havia fet més que els del Congost.Les noves incorporacions manresanes han començat adel que pot ser l'equip dedurant la temporada, però encara en una etapa en què falta la lògicad'aquestes altures de la pretemporada, quan tot just s'han jugat tres partits. De fet, els dos gols dels del Vallès han estat més causa del desencert dels delque per la qualitat contrària.A banda de les noves incorporacions, Xavi Corominas ha donat una nova oportunitat des de l'onze inicial a dos dels jugadors que estan a prova.ha realitzat un partit solvent al lateral, sense amagar-se i triangulant i defensant bé, is'ha fet seva la posició de quatre i ha protagonitzat una, movent la pilota amb criteri, entrant al tall i, com a cirereta, aprofitant la seva alçada per establir l'empat a dos amb una rematada a centrada de la darrera incorporació manresana, un molt prometedor, que ha arribat alpoc abans de començar el partit en el seu cotxe des deper poder debutar, quan gairebé ningú no l'esperava.El CE Manresa ha sortit amb Hurtado, Pons, Pastor, Pastor, Moha, Bagayoko, Nil Garrido, Noah, Ouhdadi, Olmo, Aleix Díaz i Bioque. A diferència del que va passar a, els manresans han sortit enxufadíssims. Ja al primer minut,xutava a l'esquerra del porter des de dins de l'àrea. Tres minuts més tard eraqui la xutava per sobre el travesser, i dos minuts després, en un doble córner, primer xutavacontra un defensa i després, en la segona rematada, no encertava entre els tres pals., molt actiu a l'extrem tots els minuts que ha jugat, no arribava per poc a una rematada al minut 9.El Manresa dominava els primers minuts i arribava a l'àrea, però pagava amb imprecisions lesi que tot just comença l'agost. Però al trencant del primer quart d'hora de partit, una gran jugada deha estat resposta amb una notable estirada d'. Era un avís del Cerdanyola que a la següent jugada s'ha avançat en el marcador. Era el minut 25. Una falta xutada en forma de centrada s'ha enverinat cap a la porteria. Hurtado anant enrere ha refusat però la pilota ha anar al travesser i ha caigut sobreque només l'ha hagut d'empènyer amb el cap.A partir del gol, el joc ha començat a jugar-se ali les arribades a porteria s'han espaiat. Bagayoko, al 29 amb un xut que ha aturat el porter, i al 39 amb un xut que ha anat a fora, han estat l'avantsala de l'empat blanc-i-vermell. Al minut 40, el mateix Bagayoko en una combinació curta a l'escaire dret de l'àrea, ha habilitatque, en una gran jugada personal, ha superat el defensa, ha arribat a la línia de fons i entrant cap a dins, de nou, ha deixat assegut el porter Lluís Andreu i ha. Un golàs.La segona part ha començat de la mateixa manera que ha finalitzat la primera, excepte pel gol. Molt joc al mig del camp i poques arribades a les porteries. Fins al punt que la primera acció destacable del període ha estat al minut 70 en un xut de, que havia entrat al descans, que ha sortit per sobre del travesser. Al 74 ha arribat el segon dels del Vallès en una jugada similar al del primer. Hurtado fa una gran aturada en una rematada des d'una centrada i la pilota torna a quedarsense que cap defensor manresà encerti a refusar-la.aprofita el rebuig i bat la porteria manresana.Quedava un quart d'hora per intentar equilibrar el marcador i optar a la segona final consecutiva del Trofeu d'Històrics. No ha hagut de passar tant temps., que havia entrat minuts abans i que havia demostrat de seguida ser un jugador desequilibrant, centra des de la línia i, que feia una estona que anava coix per un parell d'entrades rebudes, aprofita la seva envergadura per superar dos defenses rivals i marcar de cap l'empat.Abans del final, Baquero, de nou, ha xutat al porter des de l'esquerra una jugada que partia d'una centrada des de l'altre cantó. L'àrbitreal temps reglamentari, però el marcador ja no s'ha mogut.Als penals, el CE Manresa ha anotat els seus cincs i no ha donat opció al Cerdanyola, que havia. Els homes de Xavi Corominas s'enfrontaran aquest diumenge (18.00h) alde Pau Darbra, que ha superat 1-0 l'en un matx d'alta rivalitat. A veure si a la tercera participació al Torneig d'Històrics va la vençuda per als del Congost.