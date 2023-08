Mor als 97 anys, Joan Vila Fargas, donant en vida de la finca Urpina a Ampans

Aquest dissabte ha mort Joan Vila Fargas, als 97 anys, donant en vida de la finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola a la Fundació Ampans. Va ser l'any 2006 quan el matrimoni format per Joan Vila i Dolors Isern van visitar Ampans per donar a l'entitat la seva finca i destinar-la a l'acolliment i la generació d'oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual.



Joan Vila ha mort aquest dissabte als 97 anys. Dolors Isern, havia mort feia uns anys. Tots dos van viure junts a la casa pairal, amb els seus dos fills, Ramon i Salvador, i van poder veure com creixia, dia a dia, el projecte de la finca Urpina, dibuixat per la Fundació Ampans. La recuperació de les vinyes, la creació d'una llar que acull 24 persones amb necessitats de suport, la granja de cabres i la formatgeria que dona feina a 12 persones. Així, Ampans va anar transformant la finca fins el que és avui dia. Des d'Ampans valoren que el Joan Vila ha estat "una persona generosa, amb una gran capacitat de visió per preservar la protecció dels seus dos fills, i alhora, de la família i de la finca".

Vila era un home de pagès, que ha viscut per als seus fills i per la terra. Un home que ha tingut una vida llarga, marcada per la guerra i la mort del seu pare. Una vida de treball, dedicada a la família, a la granja, a les terres de les que ell sempre deia que "no som els amos de res, només som administradors temporals de la terra".



La vetlla per les despulles de Joan Vila serà demà diumenge entre les 10 del matí i les 2 de la tarda a la Funerària Fontanova (Àltima) del carrer Bruc de Manresa. El funeral se celebrarà dilluns a les 10 del matí a l'església de Sant Salvador de Guardiola.