El manresà Miquel Àngel Ramos creua la Península Ibèrica en diagonal en bicicleta

El manresàha arribat aquest dijous al, a l'extrem sud-oest de la, a l'portugués, després de completar 1.865 quilòmetres en 28 matins sortint des delel passat 8 de juliol i creuant la península en diagonal. Les temperatures de l'estiu han aconsellat que sortís de matinada cada etapa i que s'aturés poc abans d'arribar al migdia.Segons el propi autor de la gesta,de ningú que ho hagi fet, així d'una tirada. "Vaig estar-ho buscant durant força temps i no vaig trobar cap experiència similar", va explicar. Miquel Àngel Ramos és expert en reptes d'aquesta manera. Ha feten bicicleta i la rutaa peu, a més deltant en bicicleta i a peu, o el. Sobre la seva experiència en el Camí Ignasià, va escriure El meu Camí Ignasià (Parcir), que s'ha publicat en català, castellà i anglès.Ramos ha completat la ruta fins a l'Algarve prioritzant carreteres secundàries, per evitar grans capitals, malgrat que ha passat per, entre d'altres. La ruta tampoc no a estat fàcil pel que fa a la seva dificultat. Ha passat diversosi ha acumulat més dea les cames.Tota la ruta l'ha anat explicant cada quatre dies alen format diari. Els capítols, els podeu llegir aquí: