Aquests són els 5 actors de cine i TV del Bages i els 2 del Moianès que segur que coneixes

Cinc actors i actrius del Bages

Dues actrius del Moianès

està vivint els darrers anys una explosió com a destí de rodatge de pel·lícules, sèries, anuncis i videoclips gràcies, principalment, a la feina de la. No és estrany passejar per la ciutat i trobar-se, de tant en tant, amb el glamour que transmeten els focus, les càmeres, els decorats i les plaquetes, sobretot en el rodatge d'exteriors.La vinculació de Manresa, i per extensió de la comarca, amb el cinema ve de lluny. La mítica Plácido den'és el màxim exponent, però actrius com, o la pròpia manresana il·lustre, vinculada sobretot a la ràdio i al teatre, però també amb notable presència a la televisió, han mantingut l'objectiu posat a la capital de la Catalunya Central durant anys.Ara, però, quins són elsdel Bages i el Moianès que mantenen presència a la pantalla? Quins actors i actrius han traspassat la frontera i s'han fet populars a tot el país?Un dels actors més famosos de la comarca és, sens dubte,, que va començar la seva carrera com a monologuista amb guitarra i que va viure el seu debut a la televisió de la mà dei els seus late nights. Romero, que no ha deixat de desenvolupar la seva faceta de guionista, ha participat en unaen els darrers deu anys, a més de dirigir la comèdia Mira lo que has hecho.També de Cardona és(Laia Pérez Fontal), que a banda de tenir una extensa trajectòria en eli elmalgrat els seus només 26 anys, ha fet el salt a la gran pantalla i també a la televisió, on es va popularitzar en la sèrie deLes de l'hoquei. Abans de desenvolupar aquest paper, Fontan ja havia participat en nou, alguna de les quals internacional. El seu darrer paper ha estat en la sèrie deLos herederos de la Tierra on ha interpretat el paper de Regina.Una de les cares bagenques més conegudes a les pantalles, tant grans com petites, és la de l'actor manresà, a qui cadascú pot relacionar amb multitud de sèries o pel·lícules en què ha participat. A banda de la seva experiència sobre els escenaris, Esparbé ha pres part en una dotzena de, disciplina en la que n'ha arribat a dirigir un: Cariño. A nivell estatal, s'ha fet molt conegut amb lesPerdiendo el norte i Perdiendo el este, però a Catalunya havia saltat a la fama abans amb Barcelona, noche de verano, de, tot i que fins i tot abans, la seva participació a la sèrie Pop ràpid el va posar a l'àlbum de cares conegudes del país. Ha participat a més de vint pel·lícules i a setze sèries.El sallentíes va fer conegut al país amb el seu paper d'Andreu a les sis temporades de la sèrie de TV3 Jet Lag, que es va rodar els primers anys del nou mil·leni tot i que ha estata la televisió pública catalana diverses vegades. Ribalta també ha participat a la7 raons per fugir i abans a El club de los buenos infieles. La seva reaparició a la televisió va ser per rodar el reclam que lava destinar a l'ictus.és l'actor més jove dels darrers que han fet el salt al panorama nacional. D', Boixaderas és un producte de l'escolai com a tal ha pres part, sobretot, en interpretacions a dalt de l'escenari amb públic en directe, amb actuacions alo alde Madrid. La seva experiència a la televisió és més puntual. Ha pres part a Com si fos ahir de TV3 i a Servir y proteger de la Sexta.A cavall entre la seva Artés natal i el seu Moianès actual,és, segurament, la cara cinematogràfica més coneguda a les dues comarques. Històrica integrant de les companyiesi de, la seva trajectòria al teatre és prolífica, però el seu paper de Mari Tere ade TV3 la va fer entrar a totes les cases. Tot plegat sense oblidar la seva participació a altrescom Oh! Espanya o La memòria del Cargol, o fins i tot El cor de la ciutat. Plans ha participat també en un parell de pel·lícules.Tot i que nascuda a Sabadell, l'actriuva passar la seva infantesa a, i guarda un vincle molt especial amb aquesta població del Moianès. La trajectòria de Gatell és molt extensa amb la participació en trenta-dues sèries de televisió i en una dotzena llarga de pel·lícules. Va saltar a la fama fa anys a 7 vidas de, i després va passar per Majoria Absoluta a TV3, Lalola d'o la popular Física o Química. Cal destacar també la seva participació a laPa negre, entre moltes d'altres.