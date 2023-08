Brillant Lorena Medina: quarta en la general de la Universiada de Txengdu... amb molèsties al peu

La gimnasta de l'Egibaha fet l'actuació de la seva vida aquest divendres a la, a la, on ha finalitzata la classificació all around, o sigui la decomptant els quatre aparells, només per darrere de les inabastables gimnastes locals, i la japonesa, que s'han endut les tres medalles. L'alcoianaha finalitzat cinquena.La gironellenca, que s'havia classificat per a la final en onzena posició , ha completat unaoimés tenint en compte que en el terra ha sofert unaen dificultat desprésen la caiguda d'una diagonal. Després de l'exercici, el seu entrenadorli ha aconsellat no continuar, però Medinafent l'aparell de salt després d'embolicar-se el peu i malgrat el dolor, i ha aconseguit aquesta gran posició,Per aparells, la gimnasta de l's'ha mostrat molt regular en tots quatre. Ha estat sisena en; setena en; novena al, quan ha estat penalitzada per les molèsties, i onzena en, que ha fet ja amb molèsties.La lesió, però, farà que la gimnastadissabte en les, després de classificar-s'hi. D'aquesta manera posa punt i final a una Universiada històrica per a la gimnàstica manresana.Dijous, tant ella com Carla Font, també de l'Egiba, havien aconseguit la medalla de vronze per equips amb la selecció espanyola