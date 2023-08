L'Ajuntament de Castellbell treballa amb Educació per planificar la construcció del nou institut

Terreny preparat

Ampliació dels mòduls

Millores a l'escola

L'treballa amb elde laper planificar conjuntament la construcció del nou institut al municipi. L'equipament, que es troba en una situació provisional dedes de fa 14 anys, és una de les prioritats de l'actual equip de govern i ha estat un dels punts tractats en el marc de la reunió mantinguda amb ladel Departament d'Educació.És per això que el consistori es compromet a vetllar que el futur terreny que aculli l'estigui totalment preparat i tingui tots els serveis a peu de parcel·la: llum, aigua, clavegueram, telèfon, etc. Aquests són requisits indispensables perquè el Departament d'Educació l'accepti i el consideri. Sense aquests requeriments no es poden iniciar ni la redacció del projecte ni les obres de construcció.L'Ajuntament vol donar un missatge de tranquil·litat als veïns de Castellbell i el Vilar en el sentit que el futur instituti serà una realitat. També recorda que la situació deen el temps no és acceptable.En paral·lel, el Departament d'Educació ha iniciat l'de l'institut actual per adequar els espais a les necessitats del centre, degut a l'increment del nombre d'alumnes que s'ha produït els darrers cursos. Aquesta ampliació es preveu que estigui finalitzada a l'inici del proper curs escolar, el 6 de setembre.En el marc de la trobada, l'Ajuntament també ha traslladat al Departament d'Educació la necessitat de fer actuacions de millora i manteniment a l': substituir la tanca perimetral, instal·lar un ascensor, la insonorització del menjador i la millora dels accessos a les aules d'educació infantil, entre d'altres. Durant els pròxims mesos s'establiran les fórmules per fer possible aquestes actuacions.