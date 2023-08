Castellterçol recorda un any més el seu fill més il·lustre, Enric Prat de la Riba

La plaça Prat de la Riba deva acollir dimarts els actes de commemoració de la mort del fill del poble,, i dels cinquanta anys de la mort de, la primera bibliotecària de Catalunya. Prat de la Riba, va néixer i morir a Castellterçol, a la seva casa que actualment s'ha convertit en museu que es pot visitar, i fou el primer president de la. Enric Prat de la Riba va morir l'1 d'agost del 1917, fa exactament enguany cent sis anys.L'acte fou presentat per, director general de Patrimoni de la Generalitat, al costat de l'alcalde de Castellterçol,. També hi fou present el conseller de Drets Socials de la Generalitat,Abans, però, es va portar a terme la conferència sobre la primera bibliotecària de la Mancomunitat de Catalunya, Consol Pastor, a càrrec de. La conferenciant fouel 2018 per la seva aportació a la biblioteconomia com a autora de diversos estudis i textos normatius en aquest àmbit. Fundadora i presidenta de l'i docent a l', ha presidit eli ha participat en nombrosos seminaris i congressos internacionals.Carme Mayol va destacar les virtuts inherents a la persona discreta, molt professional, efectiva i treballadora que fou Consol Pastor. Per Mayol "l'etapa compresa entre 1907 i 1914, al nostre país, fou històrica i de plena inquietud cultural tot coincidint amb els primers passos de la creació de la Mancomunitat". Cal recordar que el 18 de juny de 1907, Enric Prat de la Riba va fundar l'(IEC). També en aquells anys es van fundar les primeres biblioteques del país mentre es qüestionava si havien de ser purament científiques i d'erudició o també populars i accessibles per a tothom i fomentar la lectura a tots els ciutadans. Finalment, es va decidir l'opció d'de ser conservadora, universalista però també erudita i popular. Per Carme Mayol, la primera bibliotecària de Catalunya, Consol Pastor fou "un exemple de serenitat, equilibri i elegància en un context històric on el paper de la dona era ben diferent de l'actual".Aquest 2023, per decisió del govern de la Generalitat, se celebra l', la primera titulada de l', que va exercir la seva professió a Valls en la primera biblioteca popular de Catalunya i a, Olot, les Borges Blanques i Barcelona.Després, al mateix indret, va tenir lloc el concert deque va presentar el seu darrer treball L'aigua clara amb suggerents cançons com El gran lladre, Por de mi, Sé que ets tu, Un lloc que no recordi, Gener sobri, God's Move (Lee Sedol), Mia Khalifa, Cotó, El llibre de l'amor, Ens crèiem únics o Vapor. La banda està formada per David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega, Xavi Caparrós i Alfons Serra.L'acte era organitzat pel Departament dede la Generalitat i l'