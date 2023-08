El CE Manresa cau als penals davant del Reus a la Copa Catalunya (1-1)

Elha estat eliminat de laa la primera de canvi després de caure als penals, aquest dijous, contra ela la capital deldesprés d'una molt mala primera part que els jugadors no han pogut capgirar a la represa.ha alineat a l'inici Pulido, Reina, Moha, Álex Sánchez, Bagayoko, Pachón, Diawara, Iglesias, Marc Martínez, Javi López i Yerai, un onze ambd'aquesta temporada que no ha sabut agafar el ritme del partit en què els locals, un equip recent ascendit a, ha comptat amb el domini de pilota i gairebé totes les oportunitats del primer període. Tal ha estat el domini que els reusencs s'han avançat en el marcador al minut 18 en una jugada de córner, tot i que els manresans han reclamatA la segona part, amb canvi de, Ouhdadi per Bagayoko, els manresans han sortit amb presió alta per evitar el trànsit de pilota dels locals, i ho han aconseguit. La primera ocasió ha arribat al minut 7 de la represa quanha estavellat la pilota al travesser. El xut ha estat un avís del que estava a punt de passar. Al 12,ha centrat i, oportú, ha col·locat just la bota per empènyer la pilota per a l'empat.D'aquí al final del partit, ha semblat que els blanc-i-vermells podien aconseguir capgirar el marcador. En dos canvis, Corominas ha fet entrar Nil Garrido, Nocete, Noah i Bioque per Marc Martínez, Reina, Moha i Pachón, però les variacionsi s'ha al final amb empat al marcador. Això, sí, en l'afegir l'àrbitreen un fora de joc molt dubtós.A la tanda de penals, els cinc primers han acabat amb empat a 4, amb penal manresà fallat per, i al primer duel a u,ha fallat el seu després que els de Reus anotessin.Els del Congost diuen adeu a la Copa Catalunya a la primera. Dissabte els espera un altre compromís important dea les semifinals delque disputarà contra el(19.00h).