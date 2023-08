El Baxi Manresa començarà la Lliga Endesa a Gran Canària

Aquest dijous al matí s'ha conegut el calendari d'enfrontaments de la Lliga Endesa . Elcomençarà la temporada 2023-24 contra l'equip amb qui va acabar la passada tot i que amb l'escenari canviat. El 24 de setembre, a partir de la 1 del migdia hora catalana, els bagencs s'enfrontaran contra ela domicili. Per veure el primer partit alcaldrà esperar cinc dies més. El 29 de setembre, a les 9 del vespre, elvisitarà el pavelló manresà. Serà un inici de competició complicat ja que l'equip dirigit perjugarà de forma consecutiva contra el campió de l'i el de l'El calendari d'enguany preveu partits els dies de Cap d'any i de Reis. Però el Baxi Manresa ha estat de sort i no haurà de jugar cap d'aquests dies. Durant les festes nadalenques, els manresans rebran elel dia 29 de desembre i es desplaçaran ael 7 de gener de 2024. Aquesta serà la darrera jornada de la primera volta i marcarà la classificació per a laque es jugarà a. El darrer partit de la fase regular serà a la pista delel 12 de maig amb horari encara per definir.