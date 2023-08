Lorena Medina, a la final general i de salt i de terra de la Universiada de Txengdu

La gimnasta de l'ha completat una excel·lent actuació a la fase regular per aparells de gimnàstica artística que s'ha disputat aquest dijous adurant laque se celebra a aquesta metròpoli xinesa.La seva actuació, junt a la de la seva companya de club, han estat determinants perquè laaconseguís una molt meritòria, només per darrere de la, i just per davant de, en uns primers llocs de marcada tendència oriental.A nivell individual, la gironellenca s'ha classificat per a la final, o sigui la que determina la gimnasta més completa amb la suma els resultats a tots els aparells, i per a la dels aparells de. A la classificació general ha quedat onzena d'entre divuit gimnastes classificades. A salt ha entrat vuitena, en l'última plaça tot i que la novena també s'ha classificat. I a terra, tot i quedar onzena, també s'ha classificat perquè només poden entrar dues gimnastes per selecció i han quedat descartades dues xineses i una japonesa. Medina ha completat la seva actuació amb la quinzena posició ai la trentena aL'altrade l'Egiba a la competició, Carla Font, ha quedat vint-i-dosena a la classificació all-around, dinovena a paral·leles, trenta-cinquena a barra i vint-i-setena a terra.Ladels aparells es disputarà aquest dissabte.