Els arcs de la Creu Roja trobats durant l'enderroc s'instal·laran a la nova seu de la Generalitat de Manresa

Els arcs de l'al carrer Galceran Andreu que es van mantenir durant el recent enderroc i que han quedat a la vista en un extrem del solar, es mantindran ia la novaque es construirà a l'illa que conformen els antics jutjats i els edificis adjacents "com a testimoni dels edificis preexistents", segons han explicat des de l'Ajuntament de Manresa aDurant els treballs d'enderroc de l'edifici que feia cantonada entre els, es va decidir mantenir i apuntalar els arcs a peu dret per fer-ne una valoració patrimonial que aconsellés la seva. L'estudi arqueològic, però, va desestimar aquesta opció ja que no teniaMalgrat aquesta valoració, l'administració vol mantenir els arcs i els traslladarà a l'interior de la nova seu de la Generalitat per tenir undels elements que conformaven l'espai amb anterioritat a la seva construcció.