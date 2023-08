Adjudicats els tres espais del nou viver d'artesania de la Plana de l'Om

Aliança amb Ampans, en l'impuls del segon viver

Fomentar l'artesania

L'ha adjudicat els tres espais delque obrirà portes a laa tres propostes d'artesanes basades en la joieria i el tèxtil:), amb una experiència de més de 18 anys cosint joies amb vidre japonès d'alta qualitat,), que elabora detalls de pedra vestides de plata o de ferro, entre altres, i), que confecciona a mà complements tèxtils per al dia a dia.El nou viver estarà ubicat a la Plana de l'Om número 7, als baixos de la, declarada(BCIL). En aquests moments, s'està acabant d'adequar amb la voluntat que les artesanes puguin obrir aTal com ja es va explicar, el funcionament serà molt similar al del viver que ja funciona a la Muralla del Carme, que sota el nom d'Artífex acull, des del desembre del 2020, tres propostes comercials d'artesania. A la Plana de l'Om, el nou local també disposa de tres zones -de 33 metres quadrats cadascuna- perquè les tres artesanes puguin iniciar ladel seu producte artesanal a un preu de lloguer assequible. Es faran contractes d'arrendament per una durada de, que es podran prorrogar un any més. El preu serà de 193 euros al mes (inclou l'IVA i els subministraments).Per donar continuïtat al projecte inicial de la Muralla, aquest nou viver s'ha batejat amb el nom d'El segon viver d'artesania de Manresa s'ha gestat amb la col·laboració d', que projectava en aquest local un espai d'exposició i botiga de productes d'elaboració artesanal, en la seva aposta per acostar-se als municipis i tenir presència en la vida comunitària. L'Ajuntament va proposar a la fundació ferd'aquest espai mitjançant un lloguer assequible per acollir el segon viver d'artesans de la ciutat. Ampans hi portarà a terme un projecte d'amb l'elaboració in situ de productes d'artesania, i també d'exposició i venda delsque crea amb palets que van a rebuig i. Compartirà espai amb les artesanes que s'hi allotjaran.Amb el nou viver, l'Ajuntament de Manresa pretén fomentar l'i la visualització de nous projectes, i apuntalar comercialment el. L'objectiu és que les persones interessades en obrir nous negocis puguin disposar d'un local a unque les ajudi a començar, i que un cop acabat el període de temps establert (d'un màxim de cinc anys) facin el pas d'obrir el seu propi local al Centre Històric, deixantd'artesans que podran iniciar la seva aventura als vivers.En el cas del viver de la Plana, a més, el projecte permet mostrarde la ciutat, ja que el local està ubicat als baixos de la Casa Oller (segles XIV-XVIII), declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).