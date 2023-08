Castellbell potencia la cultura i les activitats familiars en el marc de la Festa Major

Propostes familiars

L'Ajuntament deprepara els darrers detalls de la Festa Major que aquest any es celebrarà de l'11 al 15 d'agost amb protagonisme per la cultura i les activitats familiars. Un dels plats forts del programa serà l'espectacle visual i musical del reconegut artista internacional, que, a més, és veí de. És un creador pioner en l'art dei el muntatge es podrà seguir el 14 d'agost al pati de l'Escola Jaume Balmes, a partir de les 10 de la nit. La vetllada es completarà amb el concert previ del dueti la sessió posterior del. Hi haurà servei de bar i food trucks.Durant tots els matins de Festa Major a l'es podrà visitar l'exposició La cara nord de les castellvilarenques, una exposició de fotografies de la muntanya de Montserrat en diverses èpoques de l'any.El programa recupera elobert a les famílies i grups d'amics. Es tracta d'un joc de pistes en el qual s'hauran de realitzar diverses proves puntuades amagades pel poble. La participació es realitza amb vehicles. Serà el diumenge de Festa Major al matí amb un recorregut que sortirà del l'a les 9 i acabarà amb la prova final davant de l'Ajuntament. A més, l'endemà també es farà l'escape room familiaral barri de La Bauma en què els participants hauran de resoldre un enigma que tindrà relació amb l'espai. Aquesta activitat començarà a 2/4 d'11 del matí.Elde diumenge al vespre anirà a càrrec del jove pilot de triali s'arrodonirà amb l'espectacle d'Tik Tok Party. Més tard hi haurà l'actuació del grup de sevillanesi havaneres amb rom cremat amb el grup. El dia finalitzarà amb una remullada familiar nocturna a lesEl tret de sortida de la Festa Major serà, un any més, amb elque estarà compartit per dues persones veïnes de Castellbell i el Vilar amb una destacada trajectòria esportiva. Intervindran, reconegut escalador veterà que ha obert diferents vies a Montserrat, i la jove futbolista de l'Espanyol,, que aquesta temporada disputarà la segona divisió femenina. Tot seguit es farà elamb un recorregut en què participaran cinc establiments de restauració i que sortirà des de l'Ajuntament i acabarà al pati de l'Escola Jaume Balmes amb la participació delsi amb l'acompanyament de la. El primer dia de Festa Major es completarà amb el. Dissabte el protagonisme serà per a l'amb el concert i el ball de Festa Major. El públic més jove tindrà la música del. L'espai del pati de l'Escola Jaume Balmes també comptarà amb servei de bar i food trucks durant tot el vespre i nit.Els actes es tancaran el 15 d'agost, al matí, al, amb la tradicional missa i l'actuació de lai el vermut a l'espai del. I a la tarda hi haurà animació infantil amb el grupal pati de l'Escola Jaume Balmes. El programa també inclou activitats esportives i lúdiques, en aquest sentit, es programaran tornejos de tenis, de petanca i el partit de futbol entre els equips de veterans.