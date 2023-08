Les 5 discoteques de Manresa o de la vora on segur que has anat,... o no

Els 70 i 80, un viver de l'oci nocturn manresà

Quines discoteques són obertes ara?

Al llarg dels anys, el paisatge discotequer dei el seu entorn ha canviat molt, no tant pel que fa a grans sales, pràcticament inexistents en l'actualitat, sinó per lade la població, generalment en espais, en bars i locals adaptats per donar cobertura a la matinada.La discoteca de grans extensions ha anat desapareixent, i les que queden s'han compartimentat per donara les demandes del públic.Però a Manresa, fa més de tres dècadesdominava el centre de la ciutat, mentre queeren dues sales de traspàs entre elles, ja decadents llavors, amb el riu Cardener de còmplice a la vora. Més enllà, i ja entrats els 80, lluny del nucli,revolucionava el panorama amb un nou concepte de, de llums i de so, amb un, i fins i tot amb servei de bus nocturn des de la ciutat. Més tard, quan ja Petter's i Atàngia havien tancat portes, a la mateixa zona va obrir durant anys lacom a espai d'estiu, sota una concessió de l'Ajuntament a tocar del Cardener.Totes elles van anar tancant,o d'altres processos de transformació. Algunes de cop, altres després de passar per diverses mans. D'aquestes últimes, Krono's va acabar sentabans de l'ocàs definitiu. La Carpa, després que el consistori donés per finalitzada la concessió i aprofités per arreglar l'únic tram que quedava, ocupat, del passeig del Riu.D'aquella època, però, i d'abans i tot, n'hi van haver dues que es van saber adaptar i han sobreviscut als nostres dies. Evidentment amb molts canvis. I evidentment, també, amb alguns canvis de titularitat. La més antiga, ja en terme de Sant Fruitós, a l'antiga carretera de Berga, però apartada dels nuclis de població, va obrir portes el 1979, farà 45 anys el proper any, amb el nom de. Des de llavors només va estar tancada durant 5 anys, del 2011 al 2016, i ara és una de les sales referents de la comarca:, per tenir joc durant tot l'any.La segona discoteca que es manté d'aquella època, en aquest cas amb menys canvis tant d'estil com de propietat, és el, a la plaça Valldaura -també a prop de Petter's, Atàngia i la Carpa del Riu-, fundada el 1981, tot i que no es va convertir en una discoteca referent fins més tard.Ja molt més moderna hi ha l', al polígon dels Dolors, que històricament combinava la discoteca amb concerts dels grups i solistes referents del país, i que ha begut d'un complex cooperatiu i d'economia social relacionat amb la música, la seva producció i la seva promoció. Atenció, no val anar-hi a l'estiu perquè tanquen. La propera, sigui d'una manera o una altra, tornaran a obrir.L'últim espai a incorporar-se a la festa discotequera ha estat el. Allà,va fer una aposta amb una nova sala de grans dimensions, però després d'uns anys han passat a dir-se SevenSeven i han limitat l'espai a les golfes de la nau. L'altra és l', al final del carrer del McDonalds i el Viena, a l'extrem més extrem del polígon, amb espai d'hivern i espai d'estiu a cel descobert.En quantes d'aquestes sales has estat?