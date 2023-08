Reprogramat el tractament fitosanitari als plàtans del Passeig i la plaça Espanya

Tram de la Muralla del Carme fins a la plaça Neus Català Pallejà, de les 12 de la nit a les 2 h.

L'ha reprogramat elde mitjan juliol als plàtans deli laa la nit de dijous 3 a divendres 4 d'agost. L'actuació es farà a l'arbrat del Passeig des de lafins a la. Per tal de reduir les molèsties als veïns, s'han acotat trams horaris en els quals es demana a la ciutadania que tanquin portes i finestres que donin a l'exterior.L'actuació es farà en els plàtans del Passeig Pere III, des de Muralla del Carme fins a la plaça Onze de Setembre, inclosos els de plaça Espanya. L'actuació es farà per trams i a hores definides per tal d'evitar molèsties al veïnat:També estava previst aplicar el tractament fitosanitari a les albízies i alzines dels, però en aquests casos, la presència d'insectes ja és molt baixa o nul·la i no s'espera que torni a augmentar. És per aquest motiu que en aquests carrers no es realitzarà el tractament previst inicialment. Igualment passa en el tram del Passeig Pere III, des de plaça Onze de Setembre fins a la, on ara mateix hi ha molt poca quantitat d'insectes, i per aquest motiu, no és necessari ni oportú tractar.