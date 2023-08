El CE Manresa fitxa Nacho Pastor, qui va pujar a Primera RFEF amb el Tarazona la temporada passada

Elha anunciat aquest dimecres el seu vuitè fitxatge per a la propera temporada. Es tracta del defensa de 23 anys, que la temporada passada va jugar al grup II de Segona RFEF amb lai va aconseguir l'ascens adesprés d'una promoció on l'equip aragonès va superar eldesprés que eliminés els blanc-i-vermells.Els serveis tècnics del club destaquen de Pastor que és un, amb. La temporada passada va participar en 25 partits de lliga amb l'equip aragonès, inclosos 3 dels 4 de promoció d'ascens -es va perdre l'últim per sanció federativa- amb un total de 1.995 minuts jugats.En temporades anteriors havia jugat també amb lai va arribar a ser convocat en tres partits per l'la temporada 2020-21, tot i que no va debutar a la màxima categoria. Una temporada abans, amb l'Elche a Segona, va ser convocat en onze partits, sense jugar tampoc, però sí que ho va fer en dos enfrontaments de la, un amb pròrroga inclosa.