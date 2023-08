La passera per a vianants i ciclistes sobre la C-55 a Manresa s'obrirà a l'octubre

Més actuacions a Manresa

Lasobre laja és gairebé una realitat. Les obres es troben a la recta final i està previst que es posi en funcionament a l'octubre. Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera de Territori,, durant una visita d'obres on ha recordat que el cost del projecte és de 650.000 euros. Capella ha explicat que estan promovent una "mobilitat diferent", ja que "durant molt anys s'ha prioritzat el vehicle rodat". La passera de Manresa, ha dit, és un exemple d'una"descarbonitzada, sostenible i saludable". L'alcalde de Manresa,, ha destacat que la nova passera connectarà el barri deamb el polígon de, on hi treballen més de 2.000 persones.L'estructura de la nova passera té prop de 50 metres de longitud i 3 d'amplada i s'ha construït al costat del pont de la carretera, a sobre de la C-55. La passera connectarà el barri de Cal Gravat i el polígon de Bufalvent de Manresa. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lamentat que han estat "anys i panys" reclamant una millora de la connectivitat entre la ciutat i el polígon, on hii que "es troba a l'altra banda de la carretera". "Tot i que de Cal Gravat fins al polígon hi ha cinc minuts a peu, no s'hi podia accedir perquè, ja que no hi havia espai per als vianants i les bicicletes", ha exposat Aloy, que ha celebrat que a partir de l'octubre aquesta situació canviarà.De la seva banda, la consellera de Territori, Ester Capella, ha remarcat que aquesta actuació permetràen aquest entorn i promoure una mobilitat "activa i sostenible", en el marc de l'estratègia de l'executiu català per. De fet, Capella ha posat en valor que el Departametn està treballant per "garantir totes les mobilitats" a diferència del que ha passat durant els darrers anys en què "la priorització era el vehicle". Per Capella, aquesta obra també permetrà "recosir" els barris de la ciutat i "reconnectar-los".L'obra, finançada com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de Covid-19 mitjançat el, ha comptat amb un pressupost de 650.000 euros. A més, l'ha anunciat que complementarà aquesta actuació amb la prolongació de la vorera delper tal de connectar-la amb la nova passarel·la. El pressupost municipal d'aquest 2023 ja contempla una partida per aquests treballs de 285.000 euros.El Departament de Territori ha avançat aquest dimecres que està duent a terme tres actuacions més relacionades amb la mobilitat sostenible a Manresa a banda de la nova passera. En concret, es tracta de lade la carretera, una actuació que té un pressupost de 900.000 euros i que en aquests moments s'està redactant el projecte. Es tracta d'un pont que data de finals del segle XIX i que està previst rehabilitar i fer-hi unesper poder-hi passar a peu i en bicicleta.Els altres projectes que hi ha sobre la taula són la millora de l'enllaç amb la C-55 al-projecte en licitació valorat en 1,5 milions d'euros- i també el condicionament d'un tram de la carretera c-37z alper fer un recorregut adaptat per als vianants i les bicicletes. Aquest també és un projecte que es troba en licitació i que està valorat en 2 milions d'euros.