Quatre bagenques entren com a personal eventual de la Diputació de Barcelona

Quatre bagenques han estat nomenadesde laper al mandat 2023-27 que s'inicia després de la reorganització de l'ens com a resultat de les passades. De les quatre bagenques, una ha estat nomenada per a tasques de govern i les altres tres són assessores de grups polítics.La regidora del PSC a l'oposició de Sant Joan de Vilatorrada i portaveu del PSC,, entra com a assessora tècnica de Presidència amb un sou de 5.393,15 euros bruts mensuals per catorze pagues.L'exregidora de Manresa, exalcaldessa de Monistrol de Calders i expresidenta del Consell Comarcal del Bagesha estat nomenada assessora del grup del PSC. L'exdiputada al Parlamentha estat nomenada assessora del grup dels Comuns. I l'actual alcaldessa de Monistrol de Montserrat,, ha estat nomenada assessora del grup del PP. Cadascuna d'elles cobrarà 4.072,13 euros bruts mensuals per catorze pagues.