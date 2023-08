Brandon Taylor és el primer fitxatge del Baxi Manresa 2023‑24

Elha anunciat aquesta dimarts a la tarda la incorporació del base nord-americà. Es tracta d'un jugador que amida 1,78 metres, té 29 anys i compta amb una dilatada experiència al bàsquet europeu. Després de formar-se a la, Taylor va debutar al vell continent a les files de l'hongarès. Després va passar a l'romanès, els italiansi els francesosEl nou director de joc del Baxi Manresa ha estat la darrera temporada a les files delxinès on ha fet unes mitjanes de 18,5 punts, 4 rebots i 5,9 assistències. Segons la nota de premsa difosa pel club bagenc es tracta "d'un jugador molt actiu, intens, amb capacitat anotadora i de jugar a un ritme alt. Té també capacitat de generació per als seus companys dirigint l'equip". Signa per una sola temporada.Els 178 centímetres d'alçada converteixen Taylor ende la història del Bàsquet Manresa. Només supera a Enric Pla (1,75) i Joan Creus i Jordi Millera (1,76).