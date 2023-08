Els Tirallongues tornen a descarregar el 3de6 aixecat per sota

La colla castellera delsdehan actuat aquest passat diumenge juntament amb elsdeldurant la Festa Major de Sort, on han tornat a descarregar un 3de6 aixecat per sota.Elssortien amb un pilar de 4 d'entrada. A primera ronda castells, descarregaven un 3de7, a segona ronda un 3de6 aixecat per sota, un 3de6 amb agulla a tercera i un pilar de 5 a la ronda de pilars. S'acomiadaven de la seva participació amb dos pilars de 4 de sortida.Per part de la colla de, executaven dos pilars de 4 d'inici, un 3de6, un 3d6 amb agulla, un 4de6 en les rondes de castells, finalitzaven l'actuació amb un pilar de 4 final i tres pilars de 3 de canalla.Bones sensacions de nou per part dels de laque tornaven a portar un castell de 7 i el 3de6 aixecat per sota a fora de casa, i acompanyat també, per un bon nombre d'efectius per aquesta ocasió.Els Tirallongues ja preparen la seva propera diada que tindrà lloc a(Catalunya del Nord) el dia 5 d'agost en el seu últim desplaçament abans de la seva esperada diada de