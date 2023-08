S'inicia el repintat de les zones d'aparcament blaves i verdes de Manresa

Planificació

Dimarts 1 d'agost

Plaça d'en Creus

Carrer de les Piques

Carrer de Na Bastardes

Plaça del Pedregar

Plaça del Mil·lenari

Tram carrer Dama

Carrer de Llussà

Passeig Pere III

Plaça Onze de Setembre

Carrer de la Sèquia

Carrer Camps i Fabrés

Carrer Aragó

Carrer Súria

Carrer Primer de Maig

Carrer Soler i March

Plaça Espanya

Carrer Carrió

Plaça de la Independència

Dimecres 2 d'agost

Carrer Canonge Montanyà

Carretera de Cardona

Carrer Dos de Maig

Carrer Prudenci Comellas

Carrer Era Esquerra

Carrer Muralla Sant Domènec

Carrer Jaume I

Carrer Pompeu Fabra

Carrer Saclosa

Carrer Pujolet

Carrer Sant Valentí

Pàrquing Saclosa

Dijous 3 d'agost

Carrer Carrasco i Formiguera

Carrer Doctor Esteve

Carrer València

Carrer Barcelona

Carrer Ginjoler

Carrer Alcalde Armengou

Carretera de Vic

Carrer Sol

Carrer Era Firmat

Carrer Bonsuccés

Carrer Circumval·lació

Carretera Pont de Vilomara

Divendres 4 d'agost

Carrer Mossèn Cinto Verdaguer

Plaça Sant Jordi

Carrer Joan Jorba

L'Ajuntament deha començat a repintar les places dei dede la ciutat aprofitant l'arribada de l'agost, un mes de poc trànsit i en el qual la rotació és baixa. Els treballs formen part de lesanual i està previst que durin quatre dies. Esde vehicles on s'estigui actuant.Actualment, a la ciutat hi ha un total de, 443 de les quals amb tarifa reduïda (zona taronja, a la segona corona). També hi ha 73 places de zona verda i 21 places mixtes de tarifa verda i taronja (al pàrquing de la Dama).