Un CE Manresa en construcció es classifica per a les semifinals del Torneig d'Històrics

El CE Manresa fa valer la seva millor categoria

Un empat sofert que dona la classificació

Elha aconseguit el seu tercer pas a les semifinals delen la seva tercera participació després de superar elper 1-0 amb un gol en temps afegit i empatar 0-0 contra elamb patiment inclòs fins a l'últim minut. Prèviament, barcelonins i costers també havien empatat 0-0.Un gol deha estat suficient perquè el CE Manresa s'hagi classificat per a les semifinals del Torneig d'Històrics que es jugarà el cap de setmana. En un equip en construcció, amb jugadors encara a prova i juvenils, els homes dehan aconseguit una classificació més patida que mai.En el primer partit dels manresans en el torneig, Yeray Izquierdouna centrada en el minut dos de l'afegit i donava la que seria a més endavant la classificació dels blanc-i-vermells.L'estrena de Xavi Corominas a la banqueta ha tingut un Manresa que ha començat el, amb diverses ocasions clares en els primers minuts. Les tres categories de diferència (de Segona Federació a Primera Catalana) a priori havien de ser decisives, però el Júpiter s'ha mostrat molt, tot i l'empenta dels del Bages. Fins i tot els de laes podrien haver avançat en un contracop, en l'ocasió més clara del partit, peròen el seu u contra u amb el porter manresà Héctor ha creuat massa la pilota.L'esforç i constància del Manresa han tingut premi en la darrera acció del partit. Yeray amb un cop de cap ha donat la victòria al conjunt bagenc i el posava en una posició d'avantatge en elcontra el Castelldefels. El Júpiter, per la seva banda, s'acomiadava del Torneig amb el cap ben alt.En el partit decisiu, al Castelldefels només li valia la victòria per tal d'accedir a semifinals. Els dehan plantejat un matx seriós, ben plantats sobre el terreny de joc, i deixant la iniciativa als manresansque els permetés somiar amb les semifinals.El plantejament hauria estat un èxit sihagués aprofitat l'acció més clara del partit a la mitja hora de joc. El davanter ha aprofitat unai s'ha quedat sol davant de. La seva vaselina, quan ho tenia tot a favor, ha sortit alta., al minut 37, ha tornat a posar la por al cos als manresans amb un xut creuat, que ha fet lluir a Pulido. El Manresa era conscient que amb l'empat en tenia prou i no ha anat a buscar el gol amb urgència.Tot i que el Castelldefels ho ha intentat fins al final, els de Miki Carrillo no s'han estrenat i han marxat del torneig amb dos empats i bones sensacions. Per la seva banda, el Manresa tornarà dissabte alper jugar les semifinals, com ja va fer en les seves dues participacions precedents.