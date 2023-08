Ampans ha atès 3.363 persones a través de projectes i serveis en l'últim any

Llistes d'espera de 200 persones

Lava atendre l'any passat 3.363 persones ambi ena través d'una xarxa de suports que van des dels serveis educatius i formatius, la inserció laboral, els serveis residencials i habitatge, l'atenció diürna i ocupacional i serveis a les famílies.De les més de tres mil persones ateses, el 31% ho van ser en, i el 24% eren joves d'entre 16 i 24 anys que abandonen de formaEls serveis d'van superar el llindar de les mil persones ateses, un 37% més que l'any anterior i van aconseguir 211 insercions laborals en empreses de la comarca i a través dels projectes d'economia social que impulsa. Un dels que més ha crescut és, ubicada al Polígon Els Dolors de Manresa i que treballa operant per a diverses empreses de la comarca en processos de manipulació, muntatge i verificació de producte entre d'altres.Més de 500 persones van fer formació a través dels programes de formació i orientació laboral, preparant-se en competències personals i professionals per accedir al món laboral, ambque s'adapten al perfil, interessos i necessitats de cada persona. Entre les fites assolides destaca la graduació de la primera promoció dea persones amb discapacitat intel·lectual de tot Catalunya, amb un cent per cent d'incorporació laboral.Pel que fa a l', a través de l'escola d'educació especial, Ampans va acompanyar 317 alumnes, 83 dels quals en formació post-obligatòria adaptada a través d'itineraris i programes formatius i acompanyament als adolescents en el trànsit cap a la vida adulta.En atenció diürna i ocupacional, l'entitat va atendre 457 persones, mentre que enacompanya a 346 persones, i 26 més que viuen de forma autònoma mitjançant el programa de suport a l'Pel que fa al suport a les famílies, va posar en marxa un nou servei d'amb professionals de l'entitat, amb l'objectiu de contribuir alamb persones amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec. Es van fer un total de 1.512 hores depropi de les famílies, en un programa que du a terme amb el suport de laEntre els principals reptes que ha d'afrontar l'entitat sense ànim de lucre i que el 2025 complirà 60 anys, hi ha el de donar resposta a unade més de 200 persones per accedir als serveis diürns i d'habitatge de l'entitat, i la complexitat creixent de perfils i necessitats diferents a les que ha de donar resposta.