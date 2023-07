El Sindicat Cooperatiu d'Artés busca socis col·laboradors

Ser soci col·laborador és prendre consciència d'un consum responsable i de proximitat

El Sindicat es reinventa per apropar-se a les noves demandes socials

Si la proposta t'interpel·la i vols ser soci col·laborador...

Amb més de 115 anys d'història a les espatlles, elha obert una nova etapa ampliant la seva base social a partir dels socis col·laboradors de l'i l'Amb l'objectiu d'establir una relació més directa amb els socis i clients i amb la voluntat de poder adaptar millor l'oferta de productes en funció de les seves demandes, el Sindicat continuarà apostant per la. Els productes propis, els productes provinents de la pagesia del territori i els elaborats artesans continuaran tenint un rol protagonista en aquesta nova etapa.Aquesta nova figura delreforça la filosofia i el tarannà del Sindicat Cooperatiu d'Artés, basats en la participació social i. Ser soci és apostar per la sostenibilitat i els productes de proximitat, de qualitat, de confiança i ecològics. També és creure en uni responsable tant pel que fa al producte que es consumeix com pels formats en què se'n disposa.Entre d'altres propostes, en aquesta nova etapa s'apostarà fortament pel, que permet adquirir la quantitat exacta de producte que es necessita, prescindint de gramatges preestablerts."Creiem que associar-se és la base del, i que junts tenim més capacitat per transformar el nostre entorn, creant vincles econòmics justos i sostenibles amb la nostra compra quotidiana", expliquen des del Sindicat.El Sindicat Cooperatiu d'Artés fa mesos que treballa per, adaptant-les a noves demandes socials i afirmant el seu compromís amb el territori i la pagesia. En aquest marc, impulsa un seguit d'actuacions, entre elles la creació de la figura dels socis col·laboradors. També es treballa en la creació d'uni la creació de nous canals de consum responsable que impliquin a la població del territori aprofitant un futur canvi d'ubicació de l'Agrobotiga que permetrà tenir més espai disponible i una reordenació de l'espai de venda.Aquestes noves línies de treball pretenen teixir sinergies i potenciar les que actualment ja es troben en funcionament, com són lade qualitat relacionats amb la vinya i l'oli; l'espai formatiu, on s'imparteix elde l'per l'd'Artés; i l'espai de degustació Artium, on es realitzen activitats culturals.El tret de sortida a aquesta nova etapa es donarà el proper dijous 31 d'agost al vespre en un acte que se celebrarà a l'Espai Artium i que durà el lema Fem-la grossa, fem-la junts. Aquell dia, l'equip motor del Sindicat explicarà de manera amena i amb tota mena de detalls el projecte. La jornada anirà acompanyada d'Per ser soci col·laborador s'ha de fer una aportació al. Aquest import és com un dipòsit i es retornarà si algun dia es vol deixar la cooperativa. A partir d'aquí, mensualment s'haurà de pagar unaque servirà per costejar les despeses fixes. Per ser soci no és imprescindible ser soci agrari.Ser soci col·laborador aporta un. Donar suport a un projecte cooperatiu de llarga trajectòria a Artés i contribuir a mantenir la pagesia i elaboració artesana del territori. Formar part de la comunitat de sòcies, podent participar a la trobada-festa anual i també a l'assemblea de la cooperativa. Descomptes i promocions, així com prioritat a l'hora de comprar noves referències de productes del celler limitades. Participar en definir criteris de compra i productes, i també tenir accés a tastos amb productors i elaboradors, així com a altres esdeveniments relacionats amb l'Agrobotiga i l'espai Artium.