Més de 1.100 joves han participat aquest any a les activitats de l'Estiu Jove de Manresa

Kampana a l'agost

L'valora molt positivament el programa2023 que ha tancat el programa d'activitats amb la participació de 1.112 adolescents i joves d'entre 14 i 29 anys, 131 més que en l'edició anterior. Estiu Jove 2023 ha programat 25 activitats, tallers, trobades i tornejos, als quals cal sumar el casalper a noies i noies d'entre 13 i 17 anys, i les activitats al. Precisament aquesta instal·lació municipal romandrà oberta tot l'agost amb activitats gratuïtes cada tarda de dilluns a divendres.L'oferta d'activitats de lleure del mes de juliol ha tingut molt bona acollida per part dels adolescents i joves de Manresa. Les que més interès han despertat han estat el torneigamb 94 participants, el XVIIamb 40 equips inscrits, el tastet de vòlei platja i el vòlei al matí amb 78 persones, i les, on hi han assistit 210 adolescents i joves, 70 més que l'any passat. La forta demanda per participar alper a adolescents d'entre 13 i 17 anys Òrbita Jove, va comportar l'ampliació de places dels dos primers torns, de manera que hi han participat 156 adolescents, 12 més que a l'edició anterior. Cal destacar també el nombre de candidatures rebudes al segonde Manresa que, amb 25 propostes musicals, s'ha més que doblat les 10 de l'any passat.Estiu Jove és un projecte pensat amb perspectiva inclusiva, per això, lai la reserva de places per les activitats de pagament pensant en les persones que per motius econòmics no hi poden accedir. Les activitats d'Estiu Jove s'han organitzat amb perspectiva de gènere i s'hi han treballat valors com la cooperació, la solidaritat i la tolerància envers la diferència.El Casal de Joves La Kampana estaràper tal d'oferir un espai de lleure educatiu als nens i nenes a partir de 12 anys. S'hi podran realitzar activitats com ping-pong, vòlei a la plaça, jocs de taula i tallers diversos. L'horari de les activitats és de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. L'accés és lliure i gratuït. Cal afegir també que La Kampana és una instal·lació municipal que funcionarà com a refugi climàtic durant els dies d'agost de més calor.