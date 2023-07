Punt final a l'Estiu Jove de Santpedor, que ha comptat amb una vintena d'activitats

Els joves dehan gaudit d'unes tardes de juliol amb una vintena d'activitats gratuïtes programades per fer al poble en el marc de l'. Quatre setmanes d'esport, música, tallers gastronòmics i de creativitat, que ha organitzat elde Santpedor. La samarreta de l'Estiu Jove d'enguany, dissenyada per dues joves del Casal, es va acabar en un tancar i obrir d'ulls. Una peça que molts aprofitaven per lluir durant les activitats programades.Eltancava l'Estiu Jove el dissabte a Cal Llovet amb, guanyadors per votació popular,. La cirereta del pastís van ser, encarregats del concert de clausura.Elva ser una de les activitats que va comptar amb més participació, amb vuit equips apuntats i una final que va generar molta expectativa.Els guanyadors del primer premi van rebre unaamb menjar, els segons van guanyar un berenar i els tercers van guanyar un paquet de begudes refrescants. Eli l'activitat del, també van ser activitats amb un gran nombre de participants.Altres activitats que es van fer durant el mes de juliol van ser un, tornejos de rap, de futbolí + tenis, de vòlei i de 3x3 de bàsquet. També un, una tarda de DJ, un concurs de fotografia, una gimcana i un taller de batuts de gelats, entre altres.Ara el Casal de Joves tanca portes de cara al públic fins al setembre, per començar el curs amb unai més activitats pensades per als joves del municipi.