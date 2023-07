El Festival de Titelles del Moianès s'acomiada amb actuacions a Calders

La companyiadeva fer diumenge la darrera representació de l'edició d'enguany delamb l'obra Oliu, el petit llenyataire i potser la darrera d'aquest festival.Amb elde Calders ple de gom a gom, probablement, el Moianès va dir adeu aquest diumenge a una iniciativa cultural modesta que ha acollitde titelles en bona part dels pobles, molts d'ells molt petits, del Moianès, i que ha nascut a Calders i per a tot el Moianès.Aquest cap de setmana era el darrer d'aquesta edició i Calders va acollir tres espectacles de qualitat i ben diversos. El divendres es va poder veure elde la companyiaamb l'obra Pols d'estrelles o de com la Nawal va decidir néixer.El dissabte a la nit la plaça Major calderina va acollir el premiat Nymio, Teatre digital de la companyia valenciana, un espectacle on es combina perfectament mim corporal, dansa, titelles i teatre físic, i que ha estat guardonat en l'àmbit internacional amb destacats premis aSegons els mateixos organitzadors aquesta setena edició ha estat l'última que ells organitzen si les administracions públiques de la comarcaLa companyia organitzadora, Rocamora Teatre, ho ha raonat perquèsuficients per continuar. També demanen que tothom que estigui "mínimament sensibilitzat pel tema, col·labori a fer la difusió per evitar la desaparició". En el tríptic de l'edició d'enguany ja ho deixaven ben clar" arribats a la setena edició del festival, sense que hàgim pogut trobar una fórmula de finançament valida, adequada i suficient, que ens permeti garantir-ne la continuïtat i la necessària progressió artística i professional, us fem saber que el Festival de Titelles del Moianès tal com ha estat fins ara, s'acaba aquest any".