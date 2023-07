Ethno Catalonia, un projecte musical de les JMI amb 32 músics de 23 països

Un any més, hi havia expectació per gaudir, aquest dissabte a l'espaide, del nou concert d'estiu del projecte musical de lesamb l'actuació de l'. Fins a 32 músics de 23 països van pujar a l'escenari per mostrar que en poc menys d'una setmana d'estada ahan assolit la fita d'un concert de qualitat de músiques d'arreu del món en una experiència d'intercanvi única i trepidant que per cinquè any han trepitjat terres moianeses.I vam poder gaudir de músiques, so d'instruments i veus dei diferents com Portugal, Hongria, Croàcia, Eslovènia, Bèlgica, Armenia, Noruega, Sèrbia, Bòsnia, Espanya, Catalunya i fins a 23 de diferents.Es tracta d'un projecte nascut aals anys noranta i que des de fa uns anys es porta a terme a Banyoles com a residència i festival folk internacional per a professionals i aficionats de tot el planeta amb passió per la música folk, tradicional i les músiques del món. Els músics i cantants participants tenen entre 16 i 30 anys.El concert s'emmarcava en la programació delque s'encetava amb elsper continuar amb el pianistai la flautista, el campus musical i el concert de la corali la, que s'han portat a terme durant aquest mes de juliol.Els concerts del Festival Viñas continuaran el diumenge 13 d'agost amb els solistes de l', el dijous 17 d'agost ambque foren guanyadors deli clouran el diumenge 20 d'agost amb, L'ombra de Farinelli amb obres de Scarlatti, Porpora, Vivaldi i Hëndel sota la batuta de