Els agents turístics destaquen la marca Cardona

Impacte del turisme en els negocis locals

Benefici de la afluència dels visitants

Dos grans actius turístics

Millorar la connexió

La marcacom a destinació turística gaudeix d'una gran percepció. El 80,8% delscreu que té una bona percepció i el 19,2%, molt bona. Cada any, la(FCH), entitat encarregada de la gestió del turisme local, realitza al voltant de 100.000 serveis turístics.Els agents turístics també destaquen l'impacte que generen en el seu negoci els dos grans actius turístics de Cardona: lai el. Pel que fa als reptes, identifiquen com els més importants la millora de la connexió entre els diferents punts turístics i l'atracció de turisme internacional.Aquests resultats es desprenen d'una enquesta que la FCH ha realitzat als agents turístics de la vila ducal.Per al 65,4%, el turisme impacta Molt (26,9%) o Bastant (38,5%) en el seu negoci. Però hi ha matisos importants. A un 75% delsels impacta Poc (63%) o Gens (12%). En canvi, al 100% del, Molt o Bastant.D'altra banda, el 46,2% creu que els(fires, festes, concerts…) impacten Poc. Per tipologies, el 67% del turisme rural, el 50% dels apartaments turístics i el 25% del comerç creuen que impacta Bastant. Als restaurants els impacta Molt.El 42,3% dels agents turístics creu que l'afluència dels visitants els beneficia Bastant, i el 23,1% Molt. El comerç té una percepció molt baixa. Només el 13% afirma que es beneficia molt dels visitants (el 37% Bastant; i el 50%, Poc). El 100% delses beneficia Bastant.La Muntanya de Sal i el Castell de Cardona són els actius turísticsen relació amb el propi negoci. A més distància els segueix elamb les visites guiades al centre històric: "Hem d'aconseguir anar més enllà del monocultiu turístic basat en els dos grans atractius i promocionar, entre d'altres, les visites alincorporant nous al·licients a l'experiència de visita", explica, director general de la Fundació Cardona Històrica.En aquest context, la FCH està treballant en noves propostes per dinamitzar el centre històric. Una d'elles és la creació de nous productes destinats alsque combinen tecnologia i gamificació per tal de conèixer el patrimoni d'una manera més lúdica.Per altra banda, les empreses de serveis turístics també destaquen les rutes i camins vinculats alde Cardona: "Un altre aspecte a potenciar és el. Tenim un patrimoni natural únic, una xarxa de camins molt extensa (rutes saludables, els camins de la història, la ruta de la sal...) i empreses especialitzades en oferir serveis i activitats esportives", apunta Ponsa.Com a principals reptes de futur, els agents turístics de Cardona apunten laentre els diferents punts turístics i l'atracció de: "Tot i que la percepció de la marca Cardona és bona, cal potenciar el branding de destinació turística per atreure nous sectors, com el turisme internacional que en aquests moments és de prop del 12%. Tenim molt marge de creixement", reconeix Francesc Ponsa.L'es va realitzar el mes de juny i va ser contestada per 26 agents turístics (turisme rural, apartaments turístics, hotels, empreses de serveis turístics, comerços i restaurants) de Cardona.