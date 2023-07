Una placa recorda l'històric establiment Fotografia Juncadella de Súria

L'ha instal·lat una placa en record de l'històric establiment surienci de les exposicions d'imatges que aquest espai ha acollit en anys recents sobre fets, esdeveniments i paisatges de la vila. La placa ha estat instal·lada arran de l'acord de donació d'aquest important fons fotogràfic a l'per part del fotògraf surienci la seva família per a la seva custòdia i consulta.La donació del fons Fotografia Juncadella a l'va ser realitzada l'any 2021. A finals de l'any passat, l'Arxiu Municipal en va publicar el quadre de classificació i l'inventari, que inclou nombrosos negatius, fotografies, plafons, pel·lícules, diapositives i altre material fotogràfic de gran valor històric.Al mateix temps, elha acollit diferents exposicions temàtiques dels característics plafons de Fotografia Juncadella.El passat mes de juny, el fons Fotografia Juncadella va estar present en la 9a, celebrada a València sota l'organització de la Generalitat Valenciana. L'arxivera itinerant de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Patricia Álvarez, hi va presentar una ponència sobre l'experiència de lade la Diputació en la conservació dels arxius fotogràfics, amb el cas de Súria com un dels exemples destacats.En la darrera edició de les(Girona) també es va remarcar que l'Arxiu Municipal de Súria compta amb el fons fotogràfic més gran delde la Diputació de Barcelona.