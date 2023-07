Comença la Festa Major de Moià amb una concorreguda Trobada de Gegants

Amb una trentena de gegants, gegantons capgrossos i colles de grallers d'arreu, aquest dissabte començaven els actes de laque es perllongaran fins al 19 d'agost.Laes va iniciar amb la concentració de colles a la plaça de Sant Sebastià per començar el recorregut urbà amb les colles de L'Ametlla de Merola, Collbató, Hostalets de Balenyà, La Ràpita de Balaguer, Malgrat de Mar, Manlleu, Martorell, Ripoll, Rubí, Sant Fruitós de Bages, Sant Quintí de Mediona, Teià, Vinaròs i els amfitrions els de Moià.Enguany el programa d'activitats juvenils de la Festa Major s'ha decidit mitjançant unon han participat 280 joves que han fet fins a 117 propostes d'activitats. I es van votar entorn de quatre eixos centrals: esport i salut, oci i lleure, cultura i art i activitats nocturnes. La programació d'enguany inclou concerts de primer nivell com els mataroninsperò també el suggerent monòleg Una estona amb Joan Pera.Entre altres actes destacables hi haurà havaneres amb, el pregó amb lesamb motiu dels seus vint-i-cinc anys de vida, la tirolina al pantà del Molí Nou, la bicicletada popular, el taller de danses tradicionals, la fira d'artesans i artistes, la cursa vertical, els concerts del, l'espectacle infantil amb, el concert de versions de Coco, el carnaval d'estiu, el correfoc o el ball amb l'. I la XIIde Moià amb el ball de Veguers de Sant Joan, el ball de Nans de Moià, el ball de Rams amb els gegants, el ball de bastons de Moià, o la sardana d'exhibició i Vals Jota, tots ells interpretats per laLa Festa Major de la capital del Moià inclou també, en la seva programació, la festa deel 9 i 10 d'agost i l'i la 118ael 17 d'agost.