La música del manresà Huss Garcés, seleccionada per evitar suïcidis d'adolescents a Finlàndia

El músic manresàs'està feny molt popular a, el país on resideix. El seu últim treball The Nightwalker ha estat seleccionat per la prestigiosa associació nacional finlandesai s'ha convertit, d'aquesta manera, en el primer músic estranger en aconseguir ser seleccionat per aquesta entitat que es dedica a millorar ladels joves i adolescents i evitar els suïcidis.El disc té molta música electrònica i s'allunya del folkgrunge característic de l'autor manresà. El primer senzill és Nobody can't escape from Karma, amb una lletra que explica laen un país nou, cultura nova,...L'associació Suomen Kuulturi Rahasto s'encarrega de finançar aquest projecte amb l'objectiu de paliar suïcidis, problemes psicològics i socials ende la zona d'Etelä-Savo produïts per la pandèmia.