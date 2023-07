Els atletes de l'Avinent Manresa assoleixen cinc posicions de finalista al Campionat d'Espanya

Els atletes de l'Avinent Manresa han assolit cinc posicions de finalista alque s'ha disputat aquest cap de setmana a, encara sub18, ha finalitzat quarta en el concurs de javelina amb un millor llançament de 46,79 metres.ha estat cinquena en els 3.000 metres obstacles amb un temps de 20'06"22, rècord absolut de l'entitat. També ha estat cinquenaen els 400 metres llisos amb un temps de 53"31. En semifinals havia marcat 53"57. L'atleta de l'Avinent estarà pendent de la decisió tècnica que pugui pendre la RFEA per si entra en l'equip de relleus de 4x400 que disputarà el Campionat del Mon a Budapest.ha estat sisena en el concurs de martell amb un llançament de 55,85 metres. Finalment,, encara sub18 ha estat setena en altura després de superar el llistó sobre 1,77 metres.L'Avinent Manresa hauria aconseguit una altra posició de finalista, d'haver acabat la prova la tanquistaque ha hagut d'abandonar en la final dels 100 metres tanques, després de classificar-se amb 13"62.ha estat onzena en pes després de llançar la bola fins a 12,88 metres. La saltadorano va tenir la sort de cara en la seva participació en la final de perxa, en la que no va superar els tres intents en la primera altura de la final (3,67 metres).Finalment, el tanquista manresàno va poder estar en les series de 110 metres tanques degut a uns problemes musculars que va notar en l'escalfament i que li va impedir poder prendre part en la cursa.Amb aquesta actuació, l'Avinent Manresa s'ha posicionat en la vintena posició en la classificació de clubs (per finalistes) d'entre 72 clubs classificats.