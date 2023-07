La residència per a la gent gran Can Jorba de Santpedor comptarà amb 30 places públiques

Altres temes del ple

El primer ple municipal després de la constitució del nouha aprovat la sol·licitud d'addenda 2023 i la pròrroga per al 2024 d'un conveni amb el Departament dede la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de tres noves places col·laboradores per a la residència de gent grani dues com a centre de dia.Així, la residència passarà de 27 a 30 places públiques per a la residència i, a més, afegeix dues places públiques com a. Les places públiques volen donar resposta a les necessitats de la gent gran del municipi que no disposen dels recursos econòmics necessaris per assumir el cost d'aquest servei, amb la novetat que ara hi hauràcom a centre de dia. La sol·licitud del conveni s'ha aprovat al ple per unanimitat. El ple també n'ha aprovat els preus públics amb 11 vots a favor d'ERC Santpedor, Sumem x Santpedor i SEAM Santpedor; i 2 vots en contra per part de CUP-Amunt Santpedor.El ple de dijous al vespre ha repassat 17 punts amb un sobrevingut i dues mocions, en una sessió que ha durat tres hores. Entre alguns dels temes, el ple ha aprovat per unanimitat l'acord dels dies de lesper a l'any 2024, del dilluns 10 de juny per a la Festa Major i divendres, 26 de juliol, per Santa Anna.El ple ha aprovat dues modificacions de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals. Una fa referència a la inversió per a la millora de l'i la millora de l'eficiència energètica de la biblioteca; reparacions i manteniment a Cal Llovet, a l'Auditori Convent i al Born; l'opció de compra d'un vehicle de la policia local; activitats culturals i el subministrament de bosses orgàniques que la gent del poble pot recollir a l'oficina de reciclatge de forma gratuïta. Aquesta modificació de crèdit s'ha aprovat amb 11 vots a favor d'ERC Santpedor, Sumem x Santpedor i SEAM Santpedor i dues abstencions per part de CUP-Amunt Santpedor. L'altra modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria aprovada per unanimitat, fa referència a unes despeses destinades a l', per al conveni de l'Agrupació defensors del bosc.El ple també ha aprovat la ratificació de diversos acords de lai d'alcaldia que no s'havien passat per ple en el context de les eleccions municipals i mentre es constituïa el nou consistori. Les ratificacions, entre altres, inclouen l'aprovació de la pròrroga per un any del contracte de serveis que consisteix en la prestació del servei públic de l'escola bressolde Santpedor, amb laamb les mateixes condicions establertes per al contracte originari. Una altra ratificació aprovada ha sigut l'adhesió de l'Ajuntament de Santpedor a la segona pròrroga del contracte per al subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que ha comptat amb l'aprovació de contractació de subministrament a diversos punts del municipi a través de l'empresa. Les dues ratificacions s'han aprovat amb 11 vots a favor per part d'ERC Santpedor, Sumem x Santpedor i SEAM Santpedor i 2 vots en contra per part de CUP-Amunt Santpedor.El sobrevingut ha sigut per a l'aprovació de la modificació del projecte de l'ampliació i reforma del, per a poder reprendre l'obra, amb 7 vots a favor per part d'ERC Santpedor i Sumem x Santpedor, 4 en contra de SEAM Santpedor i 2 abstencions per part de CUP-Amunt Santpedor.El partit a l'oposicióde Santpedor ha presentat dues mocions que s'han desestimat al ple. La primera, sobre una moció de solidaritat als independentistes investigats per penjar una estelada al balcó de l'Ajuntament de Santpedor en període electoral, amb 11 vots en contra per part dels partits d'ERC Santpedor, Sumem x Santpedor i SEAM Santpedor i 2 vots a favor per part de CUP-Amunt Santpedor. La segona moció que no ha prosperat ha estat en relació a un paquet de mesures a aplicar al poble per afrontar les onades de calor, amb 7 vots en contra per part d'ERC Santpedor i Sumem x Santpedor i 6 vots a favor per part de la CUP -Amunt Santpedor i SEAM Santpedor.