El programa de la Festa Major de Manresa arribarà a les bústies a primers d'agost

El programa de mà de la Festa Major de Manresa es començarà a distribuir als domicilis manresans a partir del 3 d'agost i es preveu que el dia 11 ja estigui a totes les llars de la ciutat. La versió digital, però, ja està disponible tant a la web municipal com a. El programa inclou tots els actes i activitats que es duran a terme del 24 al 28 d'agost, dies de la Festa Major, i les jornades prèvies i posteriors a aquestes dates.La distribució dels programes de mà de la Festa Major acabarà el dia 11 d'agost, però se'n podrà recollir a partir del dia 12 tant a l'com a l'(OAC) a la plaça Major. També n'hi haurà alguns exemplars a lai alLa Festa Major de Manresa començarà el dijous 24, tot i que l'inici oficial és dissabte 26 d'agost a dos quarts d'una amb el pregó institucional a l'Ajuntament que aquest any anirà a càrrec de la investigadora sobre el càncer Núria López Bigas . A la tarda, es lliuraran els rams a la Geganta, la Pubilla i la Gegantona, es farà lai, a continuació,pels principals carrers deli balls populars a la plaça Major. A dos quarts de deu del vespre, se celebrarà la, a càrrec dei, a les onze de la nit, la 38a mostra de dansa folklòricaEl diumenge 27, la festa començarà amb eli, a tres quarts d'onze del matí, hi haurà eldes de davant de l'Ajuntament fins a la Seu, la plantada d'imatgeria davant la Basílica de Sant Maria de la Seu i missa solemne a la Col·legiata. A partir de dos quarts d'una a la plaça Major,de la ciutat ii el. Diumenge a la tarda, a dos quarts de set, es farà l'acte de comiat de la2022 i la proclamació dels nous representants culturals de la ciutat. La jornada acabarà amb elal Parc de l'Agulla.La Festa Major comptarà amb espais i actes per a tota la família. El diumenge 20 d'agost a dos quarts de nou del vespre, se celebrarà lai, a continuació, elamb sortida i arribada a la plaça Major. Dimecres 23, a les nou del vespre,davant de l'Ajuntament. Durant tota la Festa Major, hi haurà tallers infantils relacionats amb els gegants, els castells, la dansa folklòrica, els contes i el circ, i activitats familiars que van de la música, a la màgia i al cinema, entre altres. La Festa Major no s'entén sense música . Hi haurà sardanes i ball de tarda i nit amb la Selvatana i concerts amb música al Guirigall FM i a la festa. També hi haurà música d'arrel jamaicana, salsa, swing i gòspel, entre molts altres estils.Durant la Festa Major es podran veure quatre exposicions: Microscopies, que s'inaugurarà el 25 d'agost a les 6 de la tarda a la, el 93èi l'exposició de ceràmica Montserrat Riu 1280o al, i l'exposició de pintures en homenatge a l'artista manresàa l'. A més a més de les exposicions, qui ho desitgi podrà seguir les visites de la Manresa Desconeguda, que aquest any obre les portes a diferents estances de l'Hospital de Sant Andreu i a l'antiga església i convent de Sant Francesc