El Covisa Manresa ja coneix el calendari amb el qual intentarà el seu tercer «play off» consecutiu

Copa

Laja ha fet oficial el calendari dede on juga el Covisa Manresa després d'haver publicat la setmana passada els de Primera i Segona Divisió.El dissabte dia 16 de setembre,rebrà l'al Pujolet en la primera jornada de lliga, i viatjarà al pavelló Sant Isidro a la segona jornada per jugar davant el. Tancarà la temporada com a visitant, en aquesta ocasió al pavelló Nord davant elque dirigirà Pau Machado.Els equips que han mantingut la categoria de la temporada anterior, Covisa Manresa,, Natació Sabadell,, Nueva Elda,, Industrias B i. Continuen tots ells excepteque ha sol·licitat competir a Tercera Divisió Nacional.Dels descendits del grup 3 de la temporada passada,, als valencians els han reclamat per tornar a la categoria per cobrir plaça que deixa bacant el Nueva Elda. Els equips que han ascendit enguany a la categoria són l', CD Valencia FS,de Barcelona.Per tant ,el grup 3 de la Segona Divisió B amb l'ascens del, queda amb un únic equip balear, l'ETB Calvià, dos de la demarcació de valència, l'historic CD Valencia FS -ex Vijusa Valencia- i el FS Picassent, un alacantí, l'Sporting La Nucía i un aragonés, el. La resta són tots catalans: Covisa Manresa, Cerdanyola, Natació Sabadell, Mataró,, L'Hospitalet, Canet, Escola Pia Sabadell, Industrias B, Les Corts i Montsant. Dels setze equips, quatre optaran al play off d'ascens i quatre més perderan la categoria.El Covisa Manresa, de la mà de, intentarà el tercer play off d'ascens consecutiu. Per això, cal entrar a les quatre primeres places de la lliga on el conjunt manresà haurà de lluitar amb equips punters com Natació Sabadell, l'Hospitalet, La Nucía, Mataró, Cerdanyola o Barceloneta.Per una altra part, els clubs de Segona B ja ha rebut la circular de la RFEF on específica que els dies 9 i 10 de setembre es jugarà la primera eliminatòria de la. Aquesta primera eliminatòria la juguen 24 equips segons classificats dede tot l'Estat que no han aconseguit l'ascens i els quatre primers de cada grup de Segona Divisió B, 24 equips més. Un total de 48 equips entren en competició entre 20 partits i 8 equips que queden exents en aquesta primera eliminatòria.La segona eliminatòria es jugarà el 26 i 27 de setembre, la tercera el 17 i 18 d'octubre, la quarta el 21 i 22 de novembre i la cinquena el 16 i 17 de gener. La sisena eliminatòria de quarts de final es jugarà el 21 i 22 de febrer, mentre que la final a quatre es farà del 17 al 19 de maig en què els equips intentaran que l'actual campióno repeteixi títol.