Es reobren tres carrers de Manresa que havien estat tancats per enderrocs

En les darreres hores s'ha reobert el pas per tres carrers deldeque havien estat tancats per diverses El carrer Galceran Andreu i el camí dels Corrals van quedar tallats a la circulació fa tres mesos quan van començar els treballs d'enderroc dels edificis 6, 8, 10 i 12 del carrer Galceran Andreu i el 3 del carrer de la Codinella. En aquest terreny s'hi construirà la futuraElva quedar tallat al pas de vianants i vehicles fa deu dies quan l'va començar l'enderroc de forma subsidiària de la casa número 9. Pocs dies abans i davant l'aparició d'un forat a una de les parets exteriors, es va desallotjar l'immoble per risc d'esfondrament.