MediterrÀniam actuarà divendres a les Torres de Fals

actuarà aquest divendres a partir de les 8 del vespre a les, l'indret on es va inspirar i va enregistrar la música el trio integrat pel flautistaal llaüt àrab i guitarra, ia la percussió.MediterrÀniam presenten el treball instrumental Garden of senses on les sonoritats del món esdevenen properes, càlides i profundes en un espectacle acompanyat amb imatges composades per l'artistaLes entrades disponibles tenien un preu de 10 euros, per la MediterrÀniam experience que incloïa un sopar, però que ja té les