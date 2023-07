Sant Joan aprova la suspensió de les llicències de parcs solars durant un any

El ple deha aprovat per unanimitat aquest dijous en l'últim ple abans de l'estiu, laen sòl no urbanitzable durant un any. Aquesta suspensió temporal s'ha dut a terme a l'espera de l'aprovació per part del Parlament de Catalunya del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya ().El regidor d'Urbanisme,, ha explicat al ple que "aquesta suspensió no afecta les instal·lacions d'autoconsum" i, per tant, podran continuar desenvolupant-se a demanda dels ciutadans. Aquesta acció s'ha produït també en altres municipis de la comarca i l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada també ho fa per blindar-se davant l'allau actual de